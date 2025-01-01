Kangra News: बाबा गुरिंदर ढिल्लों ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

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बाबा मंगलवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे निजी हेलीकॉप्टर से परौर सत्संग घर में बने हेलीपैड पर उतरे। वहां डेरा के वरिष्ठ प्रबंधकों और सेवादारों ने उनका स्वागत किया। हेलीपैड से मुख्य परिसर तक सेवादारों ने कड़ा सुरक्षा घेरा बना रखा था।सत्संग घर पहुंचने के तुरंत बाद बाबा ने परिसर के भीतर चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया और कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्धता को लेकर सेवादारों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने दरंग में बन रहे नए डेरे के निर्माण की प्रगति भी जांची। साथ ही सत्संग घर की भूमि के समीप से गुजर रहे पठानकोट-मंडी फोरलेन निर्माण कार्य का भी मौके पर जाकर जायजा लिया।दोपहर बाद बाबा ने पंडाल में जुटी संगत को करीब 10 मिनट तक दर्शन दिए। सतगुरु की एक झलक पाकर कई श्रद्धालु भावुक हो उठे। अनुमान के मुताबिक इस दौरान करीब 10 से 15 हजार अनुयायी उपस्थित रहे। भारी भीड़ के बावजूद यातायात व कानून व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही। डेरे के सेवादारों ने मोर्चा संभालते हुए पार्किंग और बैठने की सुचारु व्यवस्था बनाई, जबकि भवारना पुलिस की टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित कर जाम की स्थिति नहीं बनने दी। शाम करीब चार बजे बाबा हेलीकॉप्टर से वापस लौट गए।