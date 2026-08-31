Kangra News: आयुष्मान और हर्षिता ठाकुर बने शह-मात के चैंपियन

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सीनियर महिला वर्ग में एम अकादमी जयसिंहपुर की हर्षिता ठाकुर चैंपियन बनीं। साक्षी राणा ने दूसरा और कुशानी धीमान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर-14 ओपन वर्ग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बडलठोर के रूहंश प्रथम, अंश मेहरा द्वितीय व आरुष बड़ियाल तृतीय रहे।वहीं, अंडर-14 गर्ल्स वर्ग में लॉरेंट स्कूल की डॉयल रियालच ने पहला, आईआईटी स्कूल मंडी की भव्या सिंह ने दूसरा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिहोरपाई की शगुन ने तीसरा स्थान हासिल किया।टूर्नामेंट में प्रदेशभर से कुल 119 शतरंज खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. मुनीष राणा ने किया। समापन अवसर पर जेएम मार्ट द्रंग के मालिक प्रदीप कुमार ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे।इस अवसर पर ज्वाला चेस क्लब के प्रधान मोहिंद्र धीमान, उपप्रधान धर्म चंद जगोतरा, सचिव वंदना धीमान, सहसचिव अंजना कुमारी, चीफ आर्बिटर विकास धीमान, आर्बिटर संदीप बहल, राकेश, संदीप कुमार, जीवन सिंह और रवि कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।