Kangra News: जरोट में दो घरों में चोरी की कोशिश

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एक घर में चोरों ने बिस्तर, कपड़े व अन्य सामान इधर-उधर बिखेर दिया, वहीं दूसरे घर से ट्रंक उठाकर बाहर फेंक दिया। हालांकि, मकान मालिकों के अनुसार चोरों के हाथ कोई बड़ी नकदी या कीमती सामान नहीं लगा। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और उन्होंने क्षेत्र में रात्रि पुलिस गश्त तेज करने की मांग उठाई है।डीएसपी जवाली तजिंद्र वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी और इसमें ग्रामीणों का सहयोग भी लिया जाएगा। मामले की गहन जांच की जा रही है।