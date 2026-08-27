Kangra News: आशीष की टीम ने जीते वॉलीबाल और क्रिकेट मैच
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 27 Aug 2026 01:43 AM IST
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धर्मशाला/टांडा। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल टांडा में बुधवार को एलाइड एवं हेल्थकेयर साइंसेज स्टूडेंट्स एसोसिएशन के वार्षिक उत्सव जेनेसिस का शुभारंभ प्रधानाचार्य डॉ. मिलाप शर्मा ने किया। पहले दिन आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में टांडा के कैप्टन आशीष की टीम ने वॉलीबाल व क्रिकेट का खिताब जीता। कैप्टन आर्यांश की टीम बास्केटबाल में विजेता रही।
एथलेटिक्स में प्रांजलि ने महिला 100 व 200 मीटर दौड़ में बाजी मारी। पुरुष वर्ग में आईजीएमसी के लक्ष्य ने 100 मीटर और कर्ण ने 200 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। बैडमिंटन में अंकित, विशेषा, आयुष-आशीष और कृतिका-ईशा की जोड़ियां विजयी रहीं। शतरंज में महेश व पीयूष तथा कैरम में चिराग-अरमान की जोड़ी ने जीत दर्ज की।
एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. चिराग ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत हवन के साथ हुई। उत्सव में आईजीएमसी शिमला के एलाइड हेल्थकेयर साइंसेज के छात्र भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानाचार्य ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए मेडिकल क्षेत्र में अनुशासन और टीमवर्क के महत्व पर जोर दिया।
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मशहूर म्यूजिकल बैंड इरटिया ने दी प्रस्तुति
पहले दिन के समापन पर चंडीगढ़ के मशहूर म्यूजिकल बैंड ''''इरटिया'''' ने प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इनमें नगरोटा बगवां के विधायक एवं एचपीटीडीसी के चेयरमैन रघुबीर सिंह बाली मुख्य अतिथि रहेंगे। शाम की स्टार नाइट में प्रसिद्ध गायक इशांत भारद्वाज प्रस्तुति देंगे।
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एथलेटिक्स में प्रांजलि ने महिला 100 व 200 मीटर दौड़ में बाजी मारी। पुरुष वर्ग में आईजीएमसी के लक्ष्य ने 100 मीटर और कर्ण ने 200 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। बैडमिंटन में अंकित, विशेषा, आयुष-आशीष और कृतिका-ईशा की जोड़ियां विजयी रहीं। शतरंज में महेश व पीयूष तथा कैरम में चिराग-अरमान की जोड़ी ने जीत दर्ज की।
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एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. चिराग ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत हवन के साथ हुई। उत्सव में आईजीएमसी शिमला के एलाइड हेल्थकेयर साइंसेज के छात्र भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानाचार्य ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए मेडिकल क्षेत्र में अनुशासन और टीमवर्क के महत्व पर जोर दिया।
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मशहूर म्यूजिकल बैंड इरटिया ने दी प्रस्तुति
पहले दिन के समापन पर चंडीगढ़ के मशहूर म्यूजिकल बैंड ''''इरटिया'''' ने प्रस्तुतियों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इनमें नगरोटा बगवां के विधायक एवं एचपीटीडीसी के चेयरमैन रघुबीर सिंह बाली मुख्य अतिथि रहेंगे। शाम की स्टार नाइट में प्रसिद्ध गायक इशांत भारद्वाज प्रस्तुति देंगे।