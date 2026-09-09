Kangra News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगे नए मोबाइल फोन

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विभाग ने पहले सीधे फोन देने के बजाय प्रत्येक कार्यकर्ता को मोबाइल खरीदने के लिए करीब 11,500 रुपये देने की बात कही थी। कार्यकर्ताओं ने खुद फोन खरीदने के लिए बजट लेने से इंकार कर दिया है। विज्ञापन

कांगड़ा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की प्रधान सुदेश कुमारी और महासचिव लज्या ठाकुर ने कहा कि यदि कार्यकर्ता विभाग के दिए बजट से स्वयं बाजार से मोबाइल खरीदते हैं तो भविष्य में उनके खराब होने या तकनीकी खामी आने पर वे उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकतीं। उन्होंने कहा कि विभाग को खुद उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन खरीदकर कार्यकर्ताओं को वितरित करने चाहिए। विभाग ने पहले सीधे फोन देने के बजाय प्रत्येक कार्यकर्ता को मोबाइल खरीदने के लिए करीब 11,500 रुपये देने की बात कही थी। कार्यकर्ताओं ने खुद फोन खरीदने के लिए बजट लेने से इंकार कर दिया है।कांगड़ा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की प्रधान सुदेश कुमारी और महासचिव लज्या ठाकुर ने कहा कि यदि कार्यकर्ता विभाग के दिए बजट से स्वयं बाजार से मोबाइल खरीदते हैं तो भविष्य में उनके खराब होने या तकनीकी खामी आने पर वे उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकतीं। उन्होंने कहा कि विभाग को खुद उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल फोन खरीदकर कार्यकर्ताओं को वितरित करने चाहिए।

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धर्मशाला। आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभागीय रिपोर्टिंग और दैनिक कार्यों को ऑनलाइन दर्ज करने में कार्यकर्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उन्हें उपलब्ध करवाए गए मोबाइल फोन तीन वर्षों से खराब पड़े हैं। पोषण ट्रैकर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं से संबंधित आंकड़े अपलोड करने, दैनिक उपस्थिति लगाने और विभागीय सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में परेशानी पेश आ रही है। मजबूरी में कार्यकर्ताओं को निजी मोबाइल फोन का सहारा लेना पड़ रहा है। कार्यकर्ताओं ने निदेशालय से नए मोबाइल फोन उपलब्ध कराने की मांग उठाई थी।