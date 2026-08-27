Kangra News: एमएससी जूलॉजी के परीक्षा परिणाम में अमीषा ठाकुर कॉलेज में प्रथम

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एमएससी जूलॉजी में अमीषा ठाकुर ने 9.25 सीजीपीए प्राप्त कर कॉलेज में पहला स्थान हासिल किया। सिमरन और अदिति धीमान ने 9.22 सीजीपीए के साथ संयुक्त रूप से दूसरा और मीनाक्षी चौधरी ने 9.19 सीजीपीए के साथ तीसरा स्थान पाया।एमएससी बॉटनी में कनिका जसवाल और सृजा ने 9.43 सीजीपीए लेकर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। सोनिया और तानिया कौंडल 9.34 सीजीपीए के साथ दूसरे और सिमरन चौधरी, नैंसी व आरुषि 9.31 सीजीपीए के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं।प्राचार्य डॉ. बलजीत सिंह पटियाल ने सभी मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्राध्यापकों को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। संवाद