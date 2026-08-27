Kangra News: एमएससी जूलॉजी के परीक्षा परिणाम में अमीषा ठाकुर कॉलेज में प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Thu, 27 Aug 2026 01:54 AM IST
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कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की ओर से घोषित स्नातकोत्तर (पीजी) जूलॉजी और बॉटनी के परीक्षा परिणाम में एमसीएम डीएवी कॉलेज कांगड़ा के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संस्थान का नाम रोशन किया है। दोनों ही विषयों का परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहा।
एमएससी जूलॉजी में अमीषा ठाकुर ने 9.25 सीजीपीए प्राप्त कर कॉलेज में पहला स्थान हासिल किया। सिमरन और अदिति धीमान ने 9.22 सीजीपीए के साथ संयुक्त रूप से दूसरा और मीनाक्षी चौधरी ने 9.19 सीजीपीए के साथ तीसरा स्थान पाया।
एमएससी बॉटनी में कनिका जसवाल और सृजा ने 9.43 सीजीपीए लेकर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। सोनिया और तानिया कौंडल 9.34 सीजीपीए के साथ दूसरे और सिमरन चौधरी, नैंसी व आरुषि 9.31 सीजीपीए के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं।
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प्राचार्य डॉ. बलजीत सिंह पटियाल ने सभी मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्राध्यापकों को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। संवाद
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एमएससी जूलॉजी में अमीषा ठाकुर ने 9.25 सीजीपीए प्राप्त कर कॉलेज में पहला स्थान हासिल किया। सिमरन और अदिति धीमान ने 9.22 सीजीपीए के साथ संयुक्त रूप से दूसरा और मीनाक्षी चौधरी ने 9.19 सीजीपीए के साथ तीसरा स्थान पाया।
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एमएससी बॉटनी में कनिका जसवाल और सृजा ने 9.43 सीजीपीए लेकर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। सोनिया और तानिया कौंडल 9.34 सीजीपीए के साथ दूसरे और सिमरन चौधरी, नैंसी व आरुषि 9.31 सीजीपीए के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं।
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प्राचार्य डॉ. बलजीत सिंह पटियाल ने सभी मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्राध्यापकों को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई दी। संवाद