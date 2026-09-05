Kangra News: भादों के तीसरे शनिवार महाकाल मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

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संवाद न्यूज एजेंसीबैजनाथ (कांगड़ा)। भादों माह के तीसरे शनिवार को महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के कपाट सुबह चार बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। सुबह बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। सुबह सात बजे के बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गईं, जो देर शाम तक जारी रहीं।अनुमान के अनुसार, आठ हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने शनि शीला पर काले तिल, तेल, माह और काले रंग के वस्त्र अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर के समीप सामुदायिक भवन में एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।युद्धवीर राणा की ओर से सुबह चार बजे से श्रद्धालुओं को हलवा वितरित किया गया। इस दौरान विधायक किशोरी लाल, रविंद्र बिट्टू, एसडीएम संकल्प गौतम, तहसीलदार रमन ठाकुर और नायब तहसीलदार गुरमुख सिंह मौजूद रहे।मंदिर न्यास के ट्रस्टियों ओम प्रकाश, जगदीश मेहता, नितिन, गायत्री, रमेश चौधरी, प्रीतम कटोच और जगरूप सहित अन्य ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। पुजारी राम कुमार शर्मा ने बताया कि इस बार भादों माह में चार शनिवार मेलों का आयोजन हो रहा है।