Kangra News: पालमपुर में महाराणा प्रताप भवन के सामने बनेगा सैनिक स्मारक

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बैठक में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर राजपूत सभाओं के गठन का निर्णय लिया गया। इसके अलावा राजपूत युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर स्वावलंबी बनाने के लिए सभा की ओर से हरसंभव सहयोग देने पर सहमति बनी। संगठन को सक्रिय रखने के लिए प्रत्येक तीन माह में सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।कार्यकारिणी ने सामाजिक दायित्व निभाते हुए गांव छैछड़ी-खैरा निवासी कैंसर पीड़ित विजय कुमार पटियाल को राजपूत कल्याण कोष से 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इससे पूर्व सभा के सदस्य अमर सिंह बोलेरिया तथा कर्नल अशोक कटोच के पिता के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में कोषाध्यक्ष डीआर ठाकुर ने आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया, जबकि महासचिव राजेंद्र राणा ने सभी सदस्यों का आभार जताया।