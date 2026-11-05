Kangra News: स्मार्ट सिटी होटल एवं रेस्तरां एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने किया भद्रवाह का दौराधर्मशाला-मैक्लोडगंज और भद्रवाह के बीच बनेगा पर्यटन कॉरिडोर

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एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल धीमान ने बताया कि यह दौरा अमेजिंग भद्रवाह टूरिज्म एसोसिएशन (एबीटीए) के अध्यक्ष रविचंद ठाकुर के निमंत्रण पर हुआ। इस पहल का मुख्य उद्देश्य धर्मशाला और मैक्लोडगंज पहुंचने वाले पर्यटकों को भद्रवाह के दर्शनीय स्थलों तक ले जाना और भद्रवाह आने वाले सैलानियों को हिमाचल के पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित करना है।दोनों राज्यों की पर्यटन संस्थाओं के आपसी समन्वय से पर्यटन कारोबार का विस्तार होगा और पर्यटकों को नए भ्रमण विकल्प मिलेंगे।