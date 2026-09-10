Kangra News: बैजनाथ में स्थापित होगी भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा

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बुधवार को कबीर पंथी महासभा के को-ऑर्डिनेटर राजकुमार, रविदास महासभा के प्रधान मिलाप चंद, वाल्मीकि सभा के जिला प्रधान राजेश और अनुसूचित जाति विकास निधि मंच के प्रधान संजय भाटिया सहित अन्य प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा के प्रयासों से यह ऐतिहासिक मांग पूरी हुई है। विज्ञापन

एसडीएम संकल्प गौतम ने बताया कि प्रतिमा का निर्माण मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि आगामी जयंती पर इसका भव्य उद्घाटन किया जा सके। प्रतिनिधियों ने इसे सामाजिक समानता और बाबा साहेब के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। संवाद विज्ञापन विज्ञापन

बुधवार को कबीर पंथी महासभा के को-ऑर्डिनेटर राजकुमार, रविदास महासभा के प्रधान मिलाप चंद, वाल्मीकि सभा के जिला प्रधान राजेश और अनुसूचित जाति विकास निधि मंच के प्रधान संजय भाटिया सहित अन्य प्रतिनिधियों ने कहा कि राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा के प्रयासों से यह ऐतिहासिक मांग पूरी हुई है।एसडीएम संकल्प गौतम ने बताया कि प्रतिमा का निर्माण मार्च 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि आगामी जयंती पर इसका भव्य उद्घाटन किया जा सके। प्रतिनिधियों ने इसे सामाजिक समानता और बाबा साहेब के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। संवाद

बैजनाथ (कांगड़ा)। बैजनाथ में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की 25 वर्षों से लंबित मांग को आखिरकार प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इस निर्णय से अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के लोगों में भारी उत्साह है। विभिन्न संगठनों ने प्रतिमा को एसडीएम कार्यालय, सचिवालय व डीएसपी कार्यालय के समीप स्थित चौक पर स्थापित करने का आग्रह किया है।