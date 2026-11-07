Kangra News: कल से सप्ताहभर के लिए चलेगा विधिक जागरूकता अभियान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आर मिहुल शर्मा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों तक न्यायिक एवं विधिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है।इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सप्ताह भर विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर, जनसंवाद और अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को उनके सांविधानिक एवं कानूनी अधिकारों के बारे में सूचित किया जाएगा, साथ ही निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।उन्होंने लोगों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक या किसी अन्य कारण से कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। पात्र व्यक्ति प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही निशुल्क विधिक सहायता और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।