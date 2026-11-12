Kangra News: धान खरीद का लक्ष्य 89 फीसदी पूरा, 849 किसानों ने बेची फसल

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संवाद न्यूज एजेंसीइंदौरा (कांगड़ा)। जिला कांगड़ा की चार अनाज मंडियों में धान खरीद का सिलसिला जारी है। इस सीजन में अब तक 849 किसान सरकार को धान बेच चुके हैं। किसानों को 2461 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। जिले में धान खरीद के मामले में मिलवां अनाज मंडी सबसे आगे है। चारों मंडियों के लिए इस सीजन में 9100 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से करीब 89 फीसदी पूरा हो चुका है।मंडीवार आंकड़ों के अनुसार मिलवां अनाज मंडी में 299 किसानों ने 31038.625 क्विंटल धान बेचा है। रियाली मंडी में 285 किसानों से 29104.125 क्विंटल और फतेहपुर मंडी में 263 किसानों से 20951.250 क्विंटल धान खरीदा गया है। वहीं, नगरोटा बगवां मंडी में दो किसानों ने 35.250 क्विंटल धान बेचा है।जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि चारों मंडियों में कुल 9100 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 8117.925 मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है। किसानों से धान खरीदने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। किसान इस अवधि तक अपनी फसल मंडियों में बेच सकते हैं।पिछले वर्ष मिलवां मंडी में 2900 मीट्रिक टन, फतेहपुर में 2149 मीट्रिक टन, रियाली में 2052 मीट्रिक टन और नगरोटा बगवां में 55.5 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष अब तक मिलवां और रियाली मंडियों में पिछले सीजन की तुलना में अधिक खरीद दर्ज की गई है।