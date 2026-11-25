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डॉक्टरों की कमी का सबसे अधिक असर नूरपुर नागरिक अस्पताल में दिख रहा है। यहां स्वीकृत 34 पदों में से केवल 17 डॉक्टर तैनात हैं। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में 40 स्वीकृत पदों के मुकाबले 31 चिकित्सक कार्यरत हैं और नौ पद खाली हैं। पालमपुर नागरिक अस्पताल में 34 में से आठ पद रिक्त हैं।डाडासीबा अस्पताल में 12 स्वीकृत पदों में से पांच पर ही डॉक्टर तैनात हैं और सात पद खाली हैं। देहरा नागरिक अस्पताल में 24 में से पांच, थुरल अस्पताल में 14 में से चार और बैजनाथ अस्पताल में भी 14 में से चार पद रिक्त हैं।रैहन अस्पताल में नौ स्वीकृत पदों के मुकाबले पांच डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं। चढ़ियार और भवारना अस्पताल में स्वीकृत छह-छह पदों में से केवल तीन-तीन डॉक्टर कार्यरत हैं। खुंडियां अस्पताल में पांच में से दो डॉक्टर तैनात हैं। जवाली और तियारा सीएचसी में दो-दो तथा इंदौरा अस्पताल में 10 स्वीकृत पदों में से दो पद खाली हैं।कांगड़ा जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों के खाली पदों के बारे में सरकार को अवगत कराया जा रहा है। रिक्त पदों को भरना सरकार का काम है। -डॉ. ओमेश भारती, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कांगड़ा