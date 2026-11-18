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विधायक केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को प्रश्न के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से प्रदेश में दंत चिकित्सकों के स्वीकृत, भरे और रिक्त पदों का संस्थानवार ब्योरा मांगा था।इसके जवाब में विभाग ने बताया कि कुल 72 रिक्त पदों में से 49 पद ऐसे हैं, जिनके विरुद्ध दंत चिकित्सकों का एमडीएस और एसआर कोर्स के लिए चयन हुआ है। इसके अलावा कुछ चिकित्सक प्रदेश के भीतर और प्रदेश से बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में वास्तविक रिक्त पदों की संख्या 23 है।जिला बिलासपुर में स्वास्थ्य संस्थानों में दंत चिकित्सकों के 2, चंबा में 14, कांगड़ा में तीन, कुल्लू में छह, किन्नौर में 10, लाहोल सपिति में 2, मंडी में 15, सोलन में एक, शिमला में 11, सिरमौर में 8, ऊना में 1 पद खाली चल रहा है।विधायक ने सरकार से यह भी पूछा था कि क्या दंत चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार है और यदि हां तो कब तक इन्हें भरा जाएगा। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि रिक्त पदों को भरना एक निरंतर प्रक्रिया है। हालांकि, सरकार की ओर से इन पदों को भरने के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।