Kangra News: घेरा के 50 घरों को नहीं मिली थ्री फेस बिजली

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लो वोल्टेज और सीमित आपूर्ति के चलते कूलर व एसी जैसे विद्युत उपकरण चलाना मुश्किल हो रहा है। हंस राज, मलूक सिंह, निर्मला देवी, सुरेश कुमारी, सुरेंद्र कुमार और विनय कुमार सहित 33 ग्रामीणों ने बताया कि 27 अगस्त 2021 को एसडीओ को मांगपत्र सौंपा गया था। इसके बाद भी कई चक्कर काटे गए लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। ग्रामीणों ने शीघ्र सभी घरों को थ्री फेस आपूर्ति से जोड़ने की मांग की है।विद्युत उपमंडल नगरोटा सूरियां के एसडीओ कपिल देव का कहना है कि गांव घेरा के करीब 50 घरों को थ्री फेस बिजली सुविधा देने के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है। विद्युत मंडल जवाली से स्वीकृति मिलते ही इन घरों को थ्री फेस आपूर्ति से जोड़ दिया जाएगा। संवाद