Kangra News: बसंतपुर में प्रतिभा दिखाने उतरेंगे 455 खिलाड़ी

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विधायक मलेंद्र राजन ने कहा कि खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के साथ-साथ नशे से दूर रखने का सशक्त माध्यम है। विधायक ने विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बताया बसंतपुर में खेल मैदान तैयार हो चुका है। मिलवां-बरोटा सड़क निर्माण कार्य के बाद क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी।उन्होंने बताया अक्तूबर में इंदौरा उत्सव आयोजित किया जाएगा और इससे पहले विभिन्न गांवों में ग्राम स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इस दौरान विधायक ने विद्यालय की मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आश्वासन देते हुए 41 हजार रुपये देने की घोषणा की। इससे पहले प्रधानाचार्य रत्नेश्वर ने विधायक को शॉल और टोपी भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कुलदीप शर्मा, मनोहर सिंह, बीडीसी सदस्य विनोद कुमार, विजय, पूर्व प्रधान कुलदीप और अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद