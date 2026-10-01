Kangra News: जिले के 50 क्रेच केंद्रों में 294 बच्चे पंजीकृत

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जिले के रैत ब्लॉक में सबसे अधिक क्रेच केंद्र और पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। यहां 16 केंद्रों में 104 बच्चे पंजीकृत हैं। पंचरुखी और भवारना जैसे क्षेत्रों में एक-एक केंद्र के साथ सबसे कम उपस्थिति रही है। विभाग अब उन क्षेत्रों की पहचान कर रहा है जहां इन केंद्रों की अधिक आवश्यकता है ताकि आगामी दिनों में और नए केंद्र खोले जा सकें।क्षेत्रवार क्रेच केंद्र और पंजीकृत बच्चों का ब्योरारैत: 16 केंद्रों में 104 बच्चेकांगड़ा: 5 केंद्रों में 44 बच्चेदेहरा: 7 केंद्रों में 41 बच्चेनगरोटा बगवां: 4 केंद्रों में 27 बच्चेधर्मशाला: 4 केंद्रों में 24 बच्चेनूरपुर: 6 केंद्रों में 20 बच्चेबैजनाथ: 2 केंद्रों में 9 बच्चेनगरोटा सूरियां: 2 केंद्रों में 6 बच्चेइंदौरा: 2 केंद्रों में 5 बच्चेपंचरुखी: 1 केंद्र में 2 बच्चेप्रदेश सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जिले में और क्रेच केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए जरूरत वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। नए केंद्र खुलने से अधिक संख्या में बच्चों को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। -अशोक कुमार शर्मा, डीपीओ, महिला एवं बाल विकास विभाग, कांगड़ा