फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   26 sacks of government cement have turned into stone while waiting for development.

Kangra News: विकास की राह तकते पत्थर बना 26 बोरी सरकारी सीमेंट

Tue, 29 Sep 2026 08:46 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Tue, 29 Sep 2026 08:46 AM IST
विज्ञापन
26 sacks of government cement have turned into stone while waiting for development.
ग्राम पंचायत डोल भटहेड़ के गांव बकान में खराब पड़ी सीमेंट की बोरियां। स्रोत : जागरूक पाठक
रैहन (कांगड़ा)। नगरोटा सूरियां विकास खंड की ग्राम पंचायत डोल भटहेड़ के गांव बकान में रास्ते के विकास की राह तकते-तकते सरकारी सीमेंट पत्थर में तब्दील हो गया। गांव में संपर्क रास्ते के निर्माण के लिए जनवरी 2026 में 26 बोरी सरकारी सीमेंट पहुंचाया गया था, लेकिन नौ महीने बीत जाने के बाद भी रास्ते का काम धरातल पर शुरू नहीं हो सका।
विज्ञापन

व्यवस्था की उपेक्षा का शिकार रही यह सामग्री बरसात और लगातार नमी की चपेट में आकर पूरी तरह जम गई। इससे सरकारी बजट पर सीधे पानी फिर गया है। सूत्रों के अनुसार पंचायत ने बकान गांव में रास्ते के निर्माण की योजना बनाकर जनवरी माह में सीमेंट की खेप मौके पर पहुंचाई थी। सामग्री पहुंचने के बाद न तो निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया और न ही सीमेंट को सुरक्षित रखने के लिए कोई बंदोबस्त किया गया।
विज्ञापन

महीनों तक लावारिस हालत में पड़े रहने के कारण सीमेंट की सभी बोरियां जमकर ठोस चट्टान बन चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस रास्ते के बनने से लोगों को आवागमन में सुविधा मिलनी थी, वह काम तो अधूरा रहा ही, साथ ही जिम्मेदारों की लापरवाही से जनता के टैक्स के पैसे की खुली बर्बादी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सरकारी सामग्री के इस तरह बर्बाद होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, उपायुक्त कांगड़ा, एसडीएम जवाली और संबंधित विकास खंड अधिकारी को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष व उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि समय पर काम न करवाने और सरकारी धन का नुकसान करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।


बकान गांव में सीमेंट खराब होने का मामला संज्ञान में आया है। पंचायत निरीक्षक को शीघ्र मौके पर जाकर वस्तुस्थिति का मुआयना करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पंचायत निरीक्षक की विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। -मनोज शर्मा, बीडीओ, नगरोटा सूरियां
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed