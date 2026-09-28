डायनासोर ग्लेशियर झील से तात्कालिक खतरा नहीं : डीसी

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डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने प्रशासनिक और तकनीकी टीम के साथ मौके का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद यह स्थिति स्पष्ट की है। उपायुक्त हेमराज बैरवा और एसडीएम बैजनाथ संकल्प गौतम के नेतृत्व में 22 सदस्यीय संयुक्त टीम करीब 14 किलोमीटर लंबा कठिन व दुर्गम ट्रैक पैदल पार कर डाइनसर पहुंची।टीम में डीडीएमए, जल शक्ति, राजस्व विभाग के अधिकारी और पर्वतारोहण संस्थान की सर्च एंड रेस्क्यू टीम शामिल रही। मौके पर झील के जलस्तर, जल निकासी और बहाव की दिशा की विस्तृत जांच की गई। डीसी ने बताया कि भविष्य में संभावित भूकंपीय कंपन या अन्य प्राकृतिक जोखिमों को देखते हुए झील क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम (ईडब्ल्यूएस) लगाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।इसके साथ ही संभावित प्रभाव क्षेत्र में आने वाले पोलिंग, चेरना, लोहारड़ी और स्थानीय स्कूल में समय-समय पर मॉक ड्रिल व इवेक्युएशन ड्रिल कराई जाएंगी, ताकि आपात स्थिति में लोग पूरी तरह सतर्क रहें।