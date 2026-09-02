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Kangra News: सितंबर में लगेंगे 178 आयुष्मान आरोग्य शिविर

Thu, 03 Sep 2026 06:51 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 06:51 AM IST
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178 Ayushman Arogya camps to be held in September.
धर्मशाला। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घर-द्वार पर बेहतर चिकित्सा जांच उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सितंबर में आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन करेगा। पहली से 30 सितंबर तक 178 शिविर लगाए जाएंगे। इन सभी शिविरों में पोर्टेबल एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध रहेगी जिससे टीबी व छाती संबंधी अन्य रोगों की मौके पर ही जांच हो सकेगी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश सूद ने बताया कि टीमें निर्धारित गांवों में पहुंचकर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी।
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तिथिवार प्रमुख शिविरों का विवरण
3 सितंबर को भवारना के दूनी, फतेहपुर के धौलपुर, इंदौरा के इंदपुर, ज्वालामुखी के जनारवारी, महाकाल के पंजाला उपरला व पंजाला बूहला, डाडासीबा के मुहिन, नगरोटा सूरियां के खब्बल और तिआरा के रसुह। 4 सितंबर को इंदौरा के लोधवां खास। 5 सितंबर को भवारना के भदरेड़ व पनाहर, फतेहपुर के छब्बर, इंदौरा, ज्वालामुखी के सिओटा, नगरोटा बगवां के बुग-कोठियां, डाडासीबा के परागपुर, नगरोटा सूरियां के बलदोआ और तिआरा के तरसूह। 6 सितंबर को इंदौरा के दाह (नसवाल) में।
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7 सितंबर को भवारना के अलशा-एम व खैरना, फतेहपुर के भागवाल, इंदौरा के छन्नी, नगरोटा बगवां के सरोत्री और नगरोटा सूरियां के जरपाल। 8 सितंबर को भवारना के कैरवां, फतेहपुर के जगनोली, ज्वालामुखी के करियारा, नगरोटा बगवां के कैस्थबारी-ठारू, नूरपुर के बडूही, डाडासीबा के अपर परागपुर व बैजनाथ और नगरोटा सूरियां के नियागल में। 9 सितंबर को भवारना के मुंडी, फतेहपुर के गोलवां, इंदौरा के टांडा (अरनी विश्वविद्यालय) और नगरोटा सूरियां के मस्तगढ़ में। 10 सितंबर को डाडासीबा के कुहना व चमेटी, भवारना के मरहूं, फतेहपुर के भटोली, इंदौरा के खानपुर, ज्वालामुखी के धवाला खास, महाकाल के मलेहर व डुहक और नगरोटा बगवां के बंडी-मूमता में। 11 सितंबर को भवारना के डगेरा, फतेहपुर के छत्तर झिकला, ज्वालामुखी के बंटिल्ली, महाकाल के गुनेहर, बीड़ खास व चौगान, नगरोटा बगवां के ढोलाई-कवारी और नूरपुर के पंजाहरा ढल्लां में शिविर लगेगा।
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12 सितंबर को डाडासीबा के शांतला व पठियार, फतेहपुर के देहरी, गोपालपुर के रामछेर, कुठार व रजेहा, इंदौरा के माजरा और नगरोटा बगवां के लखामंडल-पठियार में। 13 सितंबर को शाहपुर के बसनूर में। 14 सितंबर को नगरोटा सूरियां के भटेहड़, फतेहपुर के रेहन, इंदौरा के झंगराड़ा, ज्वालामुखी के टिल्लू, नगरोटा बगवां के टंग, नूरपुर के सुजंता और शाहपुर के नाहलन में। 15 सितंबर को डाडासीबा के मलोट व भनेर, नगरोटा सूरियां के लालपुर, इंदौरा के बलेर, ज्वालामुखी के लाहड़ू, नगरोटा बगवां के कनेड़ और शाहपुर के लंजोट में। 16 सितंबर को नगरोटा सूरियां के सनेर, डाडासीबा के लोअर सवाना व अपर कलोहा, थुरल के सरी मोलग, इंदौरा के घोरन, महाकाल के पताहड़ व धरजोट और नगरोटा बगवां के भट्टी-कोठियां में शिविर लगेंगे।
17 सितंबर को डाडासीबा के नारी, थुरल के हलेर, इंदौरा के डमटाल, नूरपुर के नेरा, शाहपुर के बोरूसरना और ज्वालामुखी के सिल्ह में। 18 सितंबर को डाडासीबा के इंडस्ट्रियल एरिया में दो, थुरल के जयसिंहपुर, इंदौरा के टियोरा, शाहपुर के नौशेरा और ज्वालामुखी के अंबोटू में। 19 सितंबर को डाडासीबा के इंडस्ट्रियल एरिया, थुरल के लाहड़ू, नगरोटा सूरियां के फारियां, गोपालपुर के राख, नगरोटा बगवां के सिहुंड और नूरपुर के लखनपुर में। 20 सितंबर को डाडासीबा के जंदौर में। 21 सितंबर को डाडासीबा के इंडस्ट्रियल एरिया व घियोरी, थुरल के अपर दत्तल, इंदौरा के मिलवां, महाकाल के भट्टू उपरला व भराग, नगरोटा बगवां के पल्ली-जसौर और ज्वालामुखी के गुगाना में। 22 सितंबर को थुरल के घेर, नगरोटा सूरियां के कड़ियाल, फतेहपुर के तलारा, इंदौरा के गगवाल, नगरोटा बगवां के खावा और नूरपुर के कोहला दलियालां में टीमें सेवाएं देंगी।

23 सितंबर को डाडासीबा के डियारा, थुरल के कल्हूं, नगरोटा सूरियां के कुठेर, फतेहपुर के लार्थ, इंदौरा के बेला-इंदौरा, नगरोटा बगवां के सकोली-जदरांगल और ज्वालामुखी के सलोआ में। 24 सितंबर को थुरल के आलमपुर, नगरोटा सूरियां के मतलाहड़, नूरपुर के दामीने, गोपालपुर के पडियार्खर, पुरनी, पालम व ओडर और इंदौरा के मियानी में। 25 सितंबर को थुरल के धार, नगरोटा सूरियां के सियूणी, फतेहपुर के बतराहण, गोपालपुर के सिद्धपुर, गडियाड़ा व कलियारकर, इंदौरा के मोहटली, नगरोटा बगवां के लूहना-मंगरेला और ज्वालामुखी के अंब पठियार में। 26 सितंबर को डाडासीबा के बडयाली व सुक्कड़, थुरल के धार ब्रह्मपुरी, फतेहपुर के गुरियाल, गोपालपुर के बोधल व घार, इंदौरा के शेखुपुर और ज्वालामुखी के कमलोटा में। 28 सितंबर को डाडासीबा के भरंता, थुरल के नी, नगरोटा सूरियां के भनियारी, नूरपुर के भागनी, फतेहपुर के जखारा, गोपालपुर के आर्थ, आसनपट व बरमथडू, इंदौरा के मिजली बंद और ज्वालामुखी के कोपड़ा में। 29 सितंबर को थुरल के देहरू और फतेहपुर के हौरी देवी में। 30 सितंबर को फतेहपुर के भटोली, नूरपुर के पंजाहड़ा दामूवाल और ज्वालामुखी के मक्कर में आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए जाएंगे।
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