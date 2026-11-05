Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Jairam Thakur says Chief Minister Sukhvinder Sukhu is misleading people by maligning the 'Himcare' scheme.

मंडी: जयराम ठाकुर बोले- हिमकेयर योजना को बदनाम कर गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू

Thu, 05 Nov 2026 08:04 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 08:04 PM IST
सार

 मुख्यमंत्री को योजना पर तथ्यहीन टिप्पणियां करने के बजाय उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए, जिन्हें कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर कार्ड होने के बावजूद मुफ्त उपचार की सुविधा नहीं मिल पाई।

विज्ञापन
Jairam Thakur says Chief Minister Sukhvinder Sukhu is misleading people by maligning the 'Himcare' scheme.
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पूर्व भाजपा सरकार के समय शुरू हुई हिमकेयर योजना को बदनाम कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को योजना पर तथ्यहीन टिप्पणियां करने के बजाय उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए, जिन्हें कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर कार्ड होने के बावजूद मुफ्त उपचार की सुविधा नहीं मिल पाई। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से भरमौर में हिमकेयर योजना को लेकर की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई। हिमकेयर योजना हिमाचल के करीब 80 लाख लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का बड़ा सहारा बनी थी। पांच लाख रुपये तक मुफ्त उपचार की सुविधा दी जाती थी।

विज्ञापन
Trending Videos

आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद करने और इसका बजट रोकने का प्रयास किया। भाजपा विधायक दल के विरोध के चलते सरकार इसे बंद नहीं कर पाई, लेकिन योजना को कमजोर जरूर किया गया। उन्होंने दावा किया कि टांडा मेडिकल कॉलेज और आईजीएमसी शिमला में ऐसे मामले सामने आए, जहां हिम केयर कार्ड होने के बावजूद मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं मिला। आर्थिक तंगी के चलते कुछ परिवारों को अपनों को खोना पड़ा। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों की जिम्मेदारी लेते हुए प्रभावित परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। चार साल का कार्यकाल पूरा होने को है, लेकिन सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय पूर्व सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed