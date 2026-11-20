पिता मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ऐसे में पटवारी और कंप्यूटर आधारित परीक्षा देने के लिए दूसरे जिले में जाना पड़ रहा है। इससे परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। -कंचना देवी, अभ्यर्थी



सरकार बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है, लेकिन परीक्षा देने के लिए उन्हें भी जिले से बाहर जाना पड़ रहा है। यह चिंता का विषय है। -प्रांजल, अभ्यर्थी



जिले में कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्रों की कमी से परेशानी बढ़ रही है। चंबा में जहां 500 रुपये में परीक्षा देने का काम हो सकता था, वहीं अब चार से पांच हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। -विशाल कुमार, अभ्यर्थी



जिले में महज दो निजी संस्थानों में ही कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को मजबूरन बद्दी में परीक्षा देने जाना पड़ेगा। -आविद अली, अभ्यर्थी