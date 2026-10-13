अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: 200 किलोमीटर दूरी से आएंगे कई देवी-देवता, 376 साल पहले ऐसे हुई थी शुरुआत

376 साल पहले अयोध्या से लाए थे भगवान रघुनाथ की मूर्ति

कुल्लू में भगवान रघुनाथ के सम्मान में दशहरा मनाने की परंपरा वर्ष 1660 से जुड़ी है। मान्यता के अनुसार वर्ष 1650 में राजा जगत सिंह के शासनकाल में ब्राह्मण दुर्गा दत्त की दुखद मृत्यु के बाद राजा प्रायश्चित के लिए सिद्धगुरु कृष्णदास पयहारी की शरण में गए। उनके निर्देश पर शिष्य दामोदर दास गोसाईं अयोध्या से भगवान राम-सीता की मूर्तियां लेकर कुल्लू पहुंचे। आश्विन की दशमी को भगवान रघुनाथ की अध्यक्षता में यज्ञ हुआ और इसी परंपरा से कुल्लू दशहरा की शुरुआत मानी जाती है। सन 1650 को भगवान रघुनाथ की मूर्ति को अयोध्या से पहुंचाया गया था लेकिन ढालपुर में रघुनाथ की मूर्ति को सन 1660 को लाया गया। ऐसे में 366 साल से भगवान रघुनाथ के सम्मान में मनाया जा रहा अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि कुल्लू की देव संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक जीवन का भी अहम हिस्सा है। भगवान रघुनाथ के कारदार भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने कहा कि कुल्लू का दशहरा सन 1660 से मनाया जा रहा है।