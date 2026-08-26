फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HPU website down for over six hours; students kept searching for results.

शिमला: एचपीयू की वेबसाइट छह घंटे से अधिक समय तक रही ठप, परिणाम तलाशते रहे विद्यार्थी

Wed, 26 Aug 2026 09:02 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 26 Aug 2026 09:02 PM IST
सार

एचपीयू की आधिकारिक वेबसाइट बुधवार को छह घंटे से अधिक समय तक ठप रही। वेबसाइट नहीं खुलने से हजारों विद्यार्थियों को जरूरी शैक्षणिक सूचनाएं हासिल करने में परेशानी हुई। 

विज्ञापन
HPU website down for over six hours; students kept searching for results.
एचपीयू शिमला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की आधिकारिक वेबसाइट बुधवार को छह घंटे से अधिक समय तक ठप रही। वेबसाइट नहीं खुलने से हजारों विद्यार्थियों को जरूरी शैक्षणिक सूचनाएं हासिल करने में परेशानी हुई। इस बीच परीक्षा परिणाम जानने को लेकर भी विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समाचार और अन्य सूचनाएं लगातार जारी हो रही हैं, लेकिन जरूरी परिणाम समय पर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। सबसे बड़ी परेशानी प्राक् शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को हो रही है। छात्रों के अनुसार वे पिछले दो दिन से परीक्षा परिणाम देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद एचपीयू की वेबसाइट के परिणाम अनुभाग में संबंधित परिणाम की पीडीएफ उपलब्ध नहीं है। विद्यार्थी पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद भी परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। इससे विद्यार्थियों के सामने परिणाम जारी होने की स्थिति को लेकर ही असमंजस है।

विज्ञापन

छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट उनके लिए सूचना का प्रमुख आधिकारिक माध्यम है। परीक्षा परिणाम, परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश संबंधी सूचनाएं और अन्य शैक्षणिक आदेश इसी माध्यम से मिलते हैं। ऐसे में वेबसाइट के लंबे समय तक बंद रहने से विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए दूसरे माध्यमों पर निर्भर होना पड़ रहा है।वेबसाइट पर सूचनाएं अद्यतन नहीं होने को लेकर भी छात्रों में नाराजगी है। विद्यार्थियों का कहना है कि एचपीयू की गतिविधियों और समाचारों की जानकारी तो सामने आ रही है, लेकिन परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं होती।

विज्ञापन
विज्ञापन

परिणाम जारी होने के बाद भी उसे वेबसाइट और छात्र पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराने से विद्यार्थियों को बार-बार जानकारी तलाशनी पड़ रही है। इसका असर आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों को अगले वर्ष की पढ़ाई, प्रवेश, दस्तावेज जमा करने और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। समय पर परिणाम नहीं मिलने से इन प्रक्रियाओं की समय सीमा को लेकर भी छात्रों की चिंता बढ़ रही है। साथ ही लंबित परिणामों को वेबसाइट और छात्र पोर्टल पर तुरंत उपलब्ध कराने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय को सूचना व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाना चाहिए, ताकि तकनीकी समस्या के कारण विद्यार्थियों को परेशान न होना पड़े। एचपीयू के कुलपति महावीर सिंह को समस्या के बारे में बताया गया है और उन्होंने प्रशासन को वेबसाइट तत्काल बहाल करने के आदेश दिए हैं।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed