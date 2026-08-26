शिमला: एचपीयू की वेबसाइट छह घंटे से अधिक समय तक रही ठप, परिणाम तलाशते रहे विद्यार्थी

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की आधिकारिक वेबसाइट बुधवार को छह घंटे से अधिक समय तक ठप रही। वेबसाइट नहीं खुलने से हजारों विद्यार्थियों को जरूरी शैक्षणिक सूचनाएं हासिल करने में परेशानी हुई। इस बीच परीक्षा परिणाम जानने को लेकर भी विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समाचार और अन्य सूचनाएं लगातार जारी हो रही हैं, लेकिन जरूरी परिणाम समय पर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। सबसे बड़ी परेशानी प्राक् शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को हो रही है। छात्रों के अनुसार वे पिछले दो दिन से परीक्षा परिणाम देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद एचपीयू की वेबसाइट के परिणाम अनुभाग में संबंधित परिणाम की पीडीएफ उपलब्ध नहीं है। विद्यार्थी पोर्टल पर लॉगइन करने के बाद भी परिणाम दिखाई नहीं दे रहा है। इससे विद्यार्थियों के सामने परिणाम जारी होने की स्थिति को लेकर ही असमंजस है।

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