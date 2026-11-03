हिमाचल हाईकोर्ट फैसले: साइबर फ्रॉड की जांच के नाम पर पूरा सैलरी अकाउंट फ्रीज करना गलत

कसोल वेस्ट प्लांट में बजट की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, ग्रामीण विकास सचिव को बनाया पक्षकार

प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसोल में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने कसोल स्थित वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में मेश वर्क (जाल लगाने के काम) के लिए बजट की कमी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को मामले में नए पक्षकार के रूप में शामिल किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू के सचिव की ओर से सौंपी गई निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश दिया। अदालत ने कसोल पंचायत को भी हलफनामा दायर कर यह बताने के निर्देश दिए हैं कि घर-घर से कूड़ा एकत्र करने और उसे नियमित रूप से प्लांट तक पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी प्लांट की ताजा निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। निरीक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्राहण रोड, कसोल स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में लगी महंगी मशीनों की सुरक्षा के लिए जाल लगाने की सख्त जरूरत बताई गई है। इस काम पर कुल 9,42,649 रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि संबंधित बजट मद में केवल 5,16,875 रुपये ही उपलब्ध हैं। इस कारण 4,25,774 रुपये की कमी के चलते ग्रामीण विकास विभाग यह जरूरी काम नहीं करवा पा रहा था। अदालत को बताया गया कि प्लांट का प्रबंधन हीलिंग हिमालयाज एनजीओ की ओर से किया जा रहा है। एनजीओ के वालंटियर्स घर-घर जाकर प्रतिदिन करीब 1.2 से 1.3 टन कचरा एकत्र करते हैं। इसके बाद कचरे को अलग-अलग किया जाता है। रिसाइकिल होने योग्य कचरे को मोहाली भेजा जाता है, जबकि गैर-रिसाइकिल कचरे को सीमेंट प्लांट भेजा जाता है। हाईकोर्ट ने सरकार को बजट आवंटन के संबंध में आवश्यक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं।