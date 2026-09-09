हिमाचल हाईकोर्ट: संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय उनका सही उपयोग जरूरी, स्कूल का विलय सही

चंबा स्कूल तेलका में पारंपरिक छिंज, जातर मेले की अनुमति

प्रदेश हाईकोर्ट ने चंबा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तेलका के खेल मैदान में 12 और 13 सितंबर को दो दिवसीय पारंपरिक छिंज और जातर मेला करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ अनिवार्य शर्तों के साथ आवेदन को मंजूरी दी है। खंडपीठ ने कहा है कि स्कूल की इमारत, संपत्ति और खेल मैदान को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। आयोजन समाप्त होने के तुरंत बाद खेल मैदान को एकदम साफ-सुथरी स्थिति में स्कूल के प्रधानाचार्य को सौंपना होगा। मैदान में कानून के तहत अनुमत प्लास्टिक के अलावा किसी अन्य प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सफाई व्यवस्था प्रशासन सुनिश्चित करेगा। प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखेगा। आयोजकों को संबंधित स्कूल के छात्र कल्याण कोष में 20,000 की राशि जमा करानी होगी। सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया कि तेलका स्कूल से सटे मैदान में यह मेला पिछले 40 से 50 वर्षों से करवाया जा रहा है।