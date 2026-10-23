हिमाचल सरकार का फैसला: आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आय सीमा अब 75 हजार, नई व्यवस्था लागू

विभाग ने योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधान 4(डी) में संशोधन कर यह बदलाव किया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आय संबंधी पात्रता की शर्त अब नई सीमा के अनुसार लागू होगी। आय सीमा में बढ़ोतरी से निम्न आय वर्ग के परिवारों की अधिक महिलाओं को आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन का अवसर मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से विधवा, निराश्रित और एकल महिलाओं को इससे लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे भर्ती के अन्य निर्धारित पात्रता नियमों को पूरा करती हों। सरकार के इस कदम से आंगनबाड़ी पदों के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं का पात्रता दायरा बढ़ेगा।