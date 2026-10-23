खुशवंत सिंह लिटफेस्ट: पूर्व सेना प्रमुख नरवणे बोले- मुद्दों पर असहमति जताएं, लेकिन व्यक्ति का अनादर न करें

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कसौली में 15वें खुशवंत सिंह लिटफेस्ट 2026 का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने युवा लेखकों को महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुद्दों पर असहमत हों, लेकिन व्यक्ति का अनादर न करें। नरवणे ने कहा कि सेना और लेखन दोनों में अनुशासन अनिवार्य है। एक सैनिक की तरह लेखक को भी प्रतिदिन लिखना चाहिए। उन्होंने युवा लेखकों से निडर होकर लिखने, लेकिन जिम्मेदारी से लिखने का आग्रह किया। नरवणे ने कहा कि कलम को तलवार की तरह सम्मान के साथ चलाना चाहिए। उन्होंने उभरते लेखकों से बिना किसी दुर्भावना के गंभीर मुद्दों पर लिखने को कहा। उत्सव के निदेशक राहुल सिंह ने अपने दिवंगत पिता खुशवंत सिंह को याद किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता अनुशासित और हास्य के बेताज बादशाह थे। खुशवंत सिंह ने लगभग 70 वर्षों तक प्रतिदिन लेखन किया।

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