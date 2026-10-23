करवाचौथ: हिमाचल पर्यटन निगम के होटलों में नवविवाहित जोड़ों को कमरे की बुकिंग पर 10 फीसदी छूट, जानें अन्य ऑफर
एचपीटीडीसी की ओर से विशेष छूट के तहत करवाचौथ के अवसर पर होटल में ठहरने की योजना बना रहे दंपती कमरे की बुकिंग पर रियायती दरों का लाभ उठा सकेंगे।
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हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के होटलों में कमरे की बुकिंग पर नवविवाहित जोड़ों के लिए करवाचौथ व्रत पर 10 फीसदी छूट देगा। यह ऑफर 29 अक्तूबर को प्रदेश भर के तहत निगम के आते सभी 56 होटलों में लागू होगी। एचपीटीडीसी की ओर से यह विशेष छूट के तहत करवाचौथ के अवसर पर होटल में ठहरने की योजना बना रहे दंपती कमरे की बुकिंग पर रियायती दरों का लाभ उठा सकेंगे। वहीं, पूजा की थाली उपलब्ध होने से व्रत रखने वाली महिलाओं को होटल में ही पूजा से जुड़ी आवश्यक सामग्री मिल सकेगी।
इस बारे में एचपीटीडीसी के एजीएम कैलाश ठाकुर ने बताया कि करवाचौथ पर नवविवाहित जोड़ों के लिए 10 फीसदी छूट का ऑफर दिया जाएगा। निगम की इस पहल से करवाचौथ पर हिमाचल घूमने आने वाले पर्यटकों को राहत मिलने की उम्मीद है। दंपती त्योहार के अवसर पर पर्यटन स्थलों की सैर के साथ होटल में खास समय बिता सकेंगे। प्रदेश भर के 56 होटलों में छूट की सुविधा मिलने से प्रदेश के अलग-अलग पर्यटन स्थलों पर ठहरने का विकल्प भी उपलब्ध होगा।