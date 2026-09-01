शिमला: तृतीय श्रेणी से सेवानिवृत्त पेंशनरों को मिलेगा 57 फीसदी एरियर, सीएम सुक्खू ने दिए आदेश

पेंशनरों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विधानसभा सदन में तृतीय श्रेणी से सेवानिवृत्त पेंशनरों का 57 फीसदी एरियर देने के आदेश जारी किए। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि क्लास थ्री का 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक का पेंशन एरियर 57 प्रतिशत आज ही जारी कर दिया गया है। क्लास एक और क्लास दो का भी देना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 67 साल से ऊपर वालों के लिए सभी एरियर पूरा दे दिया है। कोई छोटा-मोटा बचा हो तो उसे भी जारी कर देंगे। चतुर्थ श्रेणी का एरियर पूरा दे दिया गया है। क्लास फोर का पे एरियर भी दे रहे हैं।

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