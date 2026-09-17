हिमाचल: अक्तूबर में एपीएल परिवारों को मिलेगा इतने किलो आटा, डिपुओं को सस्ते राशन का हुआ आवंटन

हिमाचल प्रदेश के 11.60 लाख से अधिक एपीएल परिवारों के लिए अक्तूबर में डिपुओं से मिलने वाले आटे के कोटे में बढ़ोतरी की गई है। त्योहारी सीजन के बीच अब एपीएल परिवारों को मौजूदा 12 किलो के बजाय 13 किलो आटा प्रति राशनकार्ड मिलेगा। प्रत्येक एपीएल राशनकार्ड धारक को अक्तूबर में एक किलो अतिरिक्त आटा दिया जाएगा। हालांकि, चावल के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है और पांच किलो चावल प्रति राशनकार्ड ही मिलेगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने अक्तूबर के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सस्ते राशन का आवंटन कर दिया है। विभाग की निदेशक कुमुद सिंह ने बताया कि अक्तूबर महीने के लिए राशन का आवंटन कर दिया गया है। एपीएल परिवारों को 13 किलो आटा और पांच किलो चावल प्रति राशनकार्ड दिया जाएगा, अन्य वस्तुओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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