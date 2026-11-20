उन्होंने विज्ञान स्नातक के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से गणित व भौतिक विज्ञान के साथ बीएड और इग्नू से 63.14 प्रतिशत अंकों के साथ अंग्रेजी में एमए की है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि एचपीयू विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को बीएड में अंग्रेजी चुनने का विकल्प नहीं देता, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी भर्ती से बाहर हो रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने दलील दी कि विज्ञान स्नातकों को अंग्रेजी में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एमए होने पर आवेदन का अवसर दिया गया है। चूंकि इन अभ्यर्थियों ने स्नातक में अंग्रेजी नहीं पढ़ी होती, इसलिए विषय संबंधी योग्यता सुनिश्चित करने के लिए बीएड में अंग्रेजी अनिवार्य की गई है। गणित शिक्षकों की भर्ती में भी यही नियम लागू है। अदालत ने सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए इस शर्त को पद की आवश्यकताओं के अनुरूप माना।