Hamirpur (Himachal) News: मंजूरी के एक साल बाद भी शुरू नहीं हुआ क्रिटिकल केयर यूनिट का काम

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करीब 23.75 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत इनडोर मरीजों के लिए 50 बेड की सुविधा प्रस्तावित है। वहीं, अस्पताल में 100 बेड की सुविधा के लिए 24.75 करोड़ रुपये का एक अन्य प्रोजेक्ट भी मंजूर किया गया है।स्थानीय लोगों में कमलजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुखविंदर, राधा, राजकुमारी, मंजीत शर्मा और जयचंद्र ने क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गंभीर मरीजों को उपचार के लिए हमीरपुर, टांडा और अन्य बड़े अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है।दोनों परियोजनाएं पूरी होने से बड़सर के साथ बिलासपुर और ऊना जिलों के आसपास के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। बीएमओ सिविल अस्पताल बड़सर डॉ. अरविंद टंडन ने कहा कि क्रिटिकल केयर यूनिट को एनएचएम, भारत सरकार से मई 2025 में मंजूरी मिली थी और परियोजना को लेकर आगामी कार्रवाई की जा रही है।वहीं, 100 बेड की नई इमारत का प्रोजेक्ट भी मंजूर है। दोनों में से किसे पहले शुरू किया जाएगा या दोनों का काम साथ होगा, इसका निर्णय सरकार स्तर पर लिया जाना है।