Hamirpur (Himachal) News: धीमी गति से चल रहा भट्ठा-सलौणी सड़क का काम, कीचड़ से राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें

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जगह-जगह मिट्टी, गड्ढे और कंकरीट बिखरी होने से वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। भट्ठा से सरेड़ी तक सड़क का काम लगभग पूरा हो चुका है, जबकि सरेड़ी से सलौणी तक कार्य की रफ्तार काफी धीमी है।गलोड़ बाजार में सड़क के गड्ढों में पानी भरने से स्थिति और खराब हो गई है। वाहनों के गुजरने पर कीचड़ राहगीरों पर पड़ रहा है, जिससे स्कूली विद्यार्थियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।भट्ठा से सलौणी सड़क के निर्माण की टेंडर प्रक्रिया मार्च 2024 में पूरी हुई थी। स्थानीय लोगों ने लोक निर्माण विभाग से निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग की है, ताकि उन्हें परेशानी से राहत मिल सके और आवागमन सुचारू हो।क्या कहते हैं लोगरोजाना इसी सड़क से आवागमन करती हूं। सड़क की खराब स्थिति के कारण कई बार समय पर स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सड़क निर्माण जल्द पूरा किया जाए।लहड़ा के पास सड़क की हालत बेहद खराब बनी हुई है। वाहन चालकों को यहां सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। एक बार स्कूटी भी सड़क पर फिसलने से बची है।कोट:ठेकेदार को निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को परेशानी न हो।