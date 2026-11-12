Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Two electric buses will run for the Jolasappar Medical College.

Hamirpur (Himachal) News: मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ के लिए दौड़ेंगी दो इलेक्ट्रिक बसें

Thu, 12 Nov 2026 01:19 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 12 Nov 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ में एमबीबीएस प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) दो इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने जा रहा है। इन बसों का संचालन प्रशिक्षुओं की कक्षाओं के समय के अनुसार किया जाएगा।
विज्ञापन

खास बात यह है कि इन बसों में आम यात्री भी सफर कर सकेंगे। दोनों बसें हमीरपुर बस अड्डे से सुबह रवाना होंगी। पहली बस सुबह 8:30 बजे और दूसरी 8:35 बजे जोलसप्पड़ के लिए चलेगी। करीब आधे घंटे में बसें मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगी।
विज्ञापन

इसके बाद बसें रंगस चौक से वापस लौटेंगी। वहीं, शाम करीब 4 बजे जोलसप्पड़ से प्रशिक्षुओं को हमीरपुर लाने के लिए बसों का संचालन किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक बस सेवा का विधिवत शुभारंभ 12 नवंबर को सुबह 10 बजे हमीरपुर बस अड्डे पर आयोजित फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

वह दोनों बसों को हरी झंडी दिखाकर मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ के लिए रवाना करेंगे। एचआरटीसी हमीरपुर डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल कुमार ने बताया कि इस पहल से मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एमबीबीएस प्रशिक्षुओं को आने-जाने में सुविधा मिलेगी।
साथ ही इस रूट पर सफर करने वाले अन्य यात्रियों को भी इलेक्ट्रिक बस सेवा का लाभ मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed