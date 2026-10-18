Hamirpur (Himachal) News: वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने गांधी चाैक में किया धरना-प्रदर्शन

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कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन तेज करने का आह्वान किया।ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का मत है। संविधान और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भरोसा टिका है। प्रत्येक मतदाता को अपने वोट की सुरक्षा और सम्मान का विश्वास होना चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली से मतदाताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी और केंद्र सरकार की कथित तानाशाही के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन को देशभर में समर्थन मिल रहा है।धरने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी और लोकतंत्र व संविधान की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली देश को आपातकाल जैसी स्थिति की ओर ले जा रही है और वर्तमान में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के हर नागरिक के मताधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं।सुनील शर्मा बिट्टू ने दावा किया कि आंदोलन को मिल रहे जनसमर्थन से केंद्र सरकार बौखला गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन कर रहे छात्रों को प्रताड़ित कर जेलों में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।इस मौके पर एपीएमसी चेयरमैन अजय शर्मा, भोरंज प्रभारी राजेश आनंद, युवा कांग्रेस नेता चंदन राणा, अखिलेश चौधरी और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष टोनी ठाकुर सहित कांग्रेस व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।