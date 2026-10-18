फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   In the city today

Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

Sun, 18 Oct 2026 01:29 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 18 Oct 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
वितरण कार्यक्रम
विज्ञापन

बचत भवन हमीरपुर में सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक सांसद अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों को खेल उपकरण वितरित करेंगे।

प्रतियोगिता:
कांगू स्कूल में सुबह 10 बजे अंडर-14 जिला स्तरीय छात्रा इंडोर सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।

बैठक:
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भोरंज की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे भोरंज विश्राम गृह में होगी। बैठक में पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा होगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम:
दशमल गांव में सुबह 10 बजे से ग्रामीण महिलाओं के लिए उत्पाद निर्माण प्रशिक्षण शुभारंभ होगा। शिविर में महिलाओं को आचार सहित अन्य उत्पाद बनाना सिखाया जाएगा।


माता की चौकी:
अवाहदेवी माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के 11 से दोपहर तीन बजे से माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा।

काम की बात
बिजली बंद:
बिजली उपमंडल-दो हमीरपुर के अंतर्गत लाइनों के आस-पास पेड़ों की काट-छांट का कार्य सुबह नौ से शाम पांच बजे तक होगा। कार्य के चलते वार्ड नंबर 7, 8, 9 और 10, पैट्रोल पंप, एचआरटीसी वर्कशॉप, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दुलेहड़ा, बाईपास, बसंत रिजॉर्ट्स आस-पास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता सौरभ राय
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed