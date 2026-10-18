Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज

बचत भवन हमीरपुर में सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक सांसद अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों को खेल उपकरण वितरित करेंगे।प्रतियोगिता:कांगू स्कूल में सुबह 10 बजे अंडर-14 जिला स्तरीय छात्रा इंडोर सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।बैठक:ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भोरंज की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे भोरंज विश्राम गृह में होगी। बैठक में पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा होगी।प्रशिक्षण कार्यक्रम:दशमल गांव में सुबह 10 बजे से ग्रामीण महिलाओं के लिए उत्पाद निर्माण प्रशिक्षण शुभारंभ होगा। शिविर में महिलाओं को आचार सहित अन्य उत्पाद बनाना सिखाया जाएगा।माता की चौकी:अवाहदेवी माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के 11 से दोपहर तीन बजे से माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा।काम की बातबिजली बंद:बिजली उपमंडल-दो हमीरपुर के अंतर्गत लाइनों के आस-पास पेड़ों की काट-छांट का कार्य सुबह नौ से शाम पांच बजे तक होगा। कार्य के चलते वार्ड नंबर 7, 8, 9 और 10, पैट्रोल पंप, एचआरटीसी वर्कशॉप, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दुलेहड़ा, बाईपास, बसंत रिजॉर्ट्स आस-पास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता सौरभ राय