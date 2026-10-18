Hamirpur (Himachal) News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 18 Oct 2026 01:29 AM IST
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वितरण कार्यक्रम
बचत भवन हमीरपुर में सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक सांसद अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों को खेल उपकरण वितरित करेंगे।
प्रतियोगिता:
कांगू स्कूल में सुबह 10 बजे अंडर-14 जिला स्तरीय छात्रा इंडोर सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।
बैठक:
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भोरंज की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे भोरंज विश्राम गृह में होगी। बैठक में पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा होगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम:
दशमल गांव में सुबह 10 बजे से ग्रामीण महिलाओं के लिए उत्पाद निर्माण प्रशिक्षण शुभारंभ होगा। शिविर में महिलाओं को आचार सहित अन्य उत्पाद बनाना सिखाया जाएगा।
माता की चौकी:
अवाहदेवी माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के 11 से दोपहर तीन बजे से माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा।
काम की बात
बिजली बंद:
बिजली उपमंडल-दो हमीरपुर के अंतर्गत लाइनों के आस-पास पेड़ों की काट-छांट का कार्य सुबह नौ से शाम पांच बजे तक होगा। कार्य के चलते वार्ड नंबर 7, 8, 9 और 10, पैट्रोल पंप, एचआरटीसी वर्कशॉप, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दुलेहड़ा, बाईपास, बसंत रिजॉर्ट्स आस-पास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता सौरभ राय
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बचत भवन हमीरपुर में सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक सांसद अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों को खेल उपकरण वितरित करेंगे।
प्रतियोगिता:
कांगू स्कूल में सुबह 10 बजे अंडर-14 जिला स्तरीय छात्रा इंडोर सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।
बैठक:
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भोरंज की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे भोरंज विश्राम गृह में होगी। बैठक में पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा होगी।
प्रशिक्षण कार्यक्रम:
दशमल गांव में सुबह 10 बजे से ग्रामीण महिलाओं के लिए उत्पाद निर्माण प्रशिक्षण शुभारंभ होगा। शिविर में महिलाओं को आचार सहित अन्य उत्पाद बनाना सिखाया जाएगा।
माता की चौकी:
अवाहदेवी माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के 11 से दोपहर तीन बजे से माता की चौकी का आयोजन किया जाएगा।
काम की बात
बिजली बंद:
बिजली उपमंडल-दो हमीरपुर के अंतर्गत लाइनों के आस-पास पेड़ों की काट-छांट का कार्य सुबह नौ से शाम पांच बजे तक होगा। कार्य के चलते वार्ड नंबर 7, 8, 9 और 10, पैट्रोल पंप, एचआरटीसी वर्कशॉप, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, दुलेहड़ा, बाईपास, बसंत रिजॉर्ट्स आस-पास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता सौरभ राय
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