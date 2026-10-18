फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Emphasis placed on fostering mutual understanding and cooperation across generations at the rally

Hamirpur (Himachal) News: रैल में पीढ़ियों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर

Sun, 18 Oct 2026 01:25 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 18 Oct 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
नादौन (हमीरपुर)। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) रैल के सभागार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से शनिवार को अंतरपीढ़ीगत संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विज्ञापन

तहसील कल्याण अधिकारी पवन कुमार के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में 350 विद्यार्थियों, 50 वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षकों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
विज्ञापन

कार्यक्रम के दौरान 18 विद्यार्थियों ने भाषण और 17 विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। वक्ताओं ने विभिन्न पीढ़ियों के बीच आपसी समझ, सहयोग और बेहतर संबंध स्थापित करने के महत्व पर विचार साझा किए।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर ग्राम पंचायत कंडरोला प्लासी के प्रधान सुभाष चंद, आदेश कुमार, सेवानिवृत्त मेडिकल अधिकारी धर्म सिंह और आईटीआई रैल के प्रधानाचार्य कपिल ठाकुर ने अपने विचार रखे। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed