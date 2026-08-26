Hamirpur (Himachal) News: संस्कृत सप्ताह के संबंध में उपनिदेशक से मिले शिक्षक

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प्रतिनिधिमंडल ने 25 से 31 अगस्त तक आयोजित संस्कृत सप्ताह और 28 अगस्त को मनाए जाने वाले संस्कृत दिवस के दौरान विद्यालयों में श्लोक-पाठ, संस्कृत संभाषण, लेखन, प्रश्नोत्तरी, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभावी ढंग से करवाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया।परिषद ने संस्कृत शिक्षकों की विभागीय एवं शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए आगामी समीक्षा बैठक का समय देने की मांग भी रखी। उपनिदेशक ने संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार और विद्यालयों में गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की।प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष आचार्य नरेश मलोटिया, कोषाध्यक्ष डॉ. तेज कुमार, हमीरपुर खंड प्रधान ज्योति प्रकाश और राज्य कार्यकारिणी सदस्य नरेश कुमार शामिल रहे।