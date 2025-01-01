Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर में होंगे सांख्यिकीय सर्वेक्षण

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राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उप क्षेत्रीय कार्यालय हमीरपुर के सहायक निदेशक रूपेश जालवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनएसओ समय-समय पर विभिन्न सर्वेक्षण करवाता है। इस बार रोजगार, परिवारों की आय और प्रवासन जैसे विषयों पर आंकड़े जुटाए जाएंगे। ऋण एवं निवेश भी सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल हैं। आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार आय सर्वेक्षण और स्थिति आकलन सर्वेक्षण भी किए जाएंगे। अनिगमित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का वार्षिक सर्वेक्षण भी इसी कड़ी का हिस्सा है। एनएसओ के अधिकृत कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, सर्वे प्रगणक और पर्यवेक्षक चयनित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।हमीरपुर जिले में जरल, खंगालटा, मुंडखर, तुलसी, बढ़यार और खेड़ी गांव शामिल हैं। ऊना जिले के बरनोह, बैहल, पिरथीपुर निचला, रछोल और अरनियाला गांवों में सर्वेक्षण होगा। बिलासपुर जिले में खटोत, खतेहड़, दरियाना और डीपीएफ नैन गुजरां टिहरा में भी सर्वेक्षण कार्य होगा। नागरिकों से सर्वेक्षण टीमों को सही और तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करवाने की अपील की गई है। सर्वेक्षण के दौरान दी गई समस्त जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।