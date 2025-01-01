Hamirpur (Himachal) News: तीन स्कूलों में आज से शुरू होंगे छात्राओं के खेल प्रशिक्षण शिविर

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राजकीय उच्च पाठशाला मझेली, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गौना करौर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला परोल में छात्राएं हॉकी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेंगी।तीनों स्कूलों में प्रशिक्षण लेने के बाद छात्राएं मंडी जिले के हाटगढ़ में 26 से 28 अक्तूबर तक प्रस्तावित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। शिविरों में खिलाड़ियों की खेल तकनीक और प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि वे प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।वहीं, छात्र वर्ग का प्रशिक्षण शिविर 24 से 26 अक्तूबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाहनवीं में आयोजित किया जाएगा। इसमें खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो और टेबल टेनिस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्र वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सिरमौर जिले के राजगढ़ में 28 से 30 अक्तूबर तक होगी।कोटशिविरों में खिलाड़ियों को खेलों की बारीकियां सिखाई जाएंगी, ताकि वे प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर सकें।