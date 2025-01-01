फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Annual sports competition to begin today at the technical university

Hamirpur (Himachal) News: तकनीकी विवि में आज से शुरू होगी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता

Thu, 22 Oct 2026 02:01 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 22 Oct 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता 22 से 24 अक्तूबर तक होगी। इस वर्ष तकनीकी विवि की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता की मेजबानी गौतम फार्मेसी कॉलेज हमीरपुर करेगा।
विज्ञापन

प्रतियोगिता का शुभारंभ तकनीकी विवि के कुलसचिव अनुपम कुमार ठाकुर करेंगे। तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में तकनीकी विवि परिसर और संबंधित इंजीनियरिंग व फॉर्मेसी कॉलेजों के खिलाड़ी भाग लेंगे। इस वर्ष खेलकूद प्रतियोगिता में कुल 10 खेल मुकाबलों को शामिल किया है।
विज्ञापन

तकनीकी विवि के अधिष्ठाता शैक्षणिक डॉ उमेश राठौर ने कहा कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता दोनों वर्ग (महिला व पुरुष) के लिए रहेगा। खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, बैडमिंटन, कैरम, जूडो, बॉक्स क्रिकेट, वॉलीबॉल, शतरंज, टेबल टेनिस, खो-खो और पिक्लबॉल के मुकाबले होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन




कुलसचिव ने तकनीकी विवि की टीम को दी शुभकामनाएं

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के विवि परिसर की टीमों को रवाना होने से पूर्व कुलसचिव अनुपम कुमार ठाकुर ने शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर तकनीकी विवि के वित्त अधिकारी केवल कृष्ण शर्मा, अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक संजीवन मनकोटिया, उपकुलसचिव सुरेंद्र शर्मा, खेल समन्वयक डॉ. मनीष खन्ना व पल्लवी नागपाल उपस्थित रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed