Hamirpur (Himachal) News: तकनीकी विवि में आज से शुरू होगी वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता

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प्रतियोगिता का शुभारंभ तकनीकी विवि के कुलसचिव अनुपम कुमार ठाकुर करेंगे। तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में तकनीकी विवि परिसर और संबंधित इंजीनियरिंग व फॉर्मेसी कॉलेजों के खिलाड़ी भाग लेंगे। इस वर्ष खेलकूद प्रतियोगिता में कुल 10 खेल मुकाबलों को शामिल किया है।तकनीकी विवि के अधिष्ठाता शैक्षणिक डॉ उमेश राठौर ने कहा कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता दोनों वर्ग (महिला व पुरुष) के लिए रहेगा। खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी, बैडमिंटन, कैरम, जूडो, बॉक्स क्रिकेट, वॉलीबॉल, शतरंज, टेबल टेनिस, खो-खो और पिक्लबॉल के मुकाबले होंगे।कुलसचिव ने तकनीकी विवि की टीम को दी शुभकामनाएंहिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के विवि परिसर की टीमों को रवाना होने से पूर्व कुलसचिव अनुपम कुमार ठाकुर ने शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर तकनीकी विवि के वित्त अधिकारी केवल कृष्ण शर्मा, अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक संजीवन मनकोटिया, उपकुलसचिव सुरेंद्र शर्मा, खेल समन्वयक डॉ. मनीष खन्ना व पल्लवी नागपाल उपस्थित रहीं।