Hamirpur (Himachal) News: सुजानपुर अस्पताल में एक्सरे सुविधा ठप, मरीज निजी लैबों के चक्कर काटने को मजबूर

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आपात स्थिति में दर्द से कराहते मरीजों को भी अस्पताल के बाहर निजी लैबों में एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं। सबसे अधिक दिक्कत दूरदराज के गांवों से आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को हो रही है।सिविल अस्पताल में रोजाना औसतन 300 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें हड्डियों से संबंधित समस्याओं के अलावा छाती संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीज भी शामिल हैं। एक्सरे मशीन खराब होने के कारण मरीजों को जांच के लिए 22 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जाना पड़ रहा है।डेढ़ सप्ताह बीतने के बावजूद मशीन की मरम्मत नहीं हो पाई है। इसके चलते मरीजों को जांच के लिए अतिरिक्त समय और पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।कोट्सअस्पताल में एक्सरे मशीन में आई खराबी के बारे में संबंधित कंपनी को सूचित कर दिया गया है। मरीजों को जल्द अस्पताल में नियमित एक्सरे सुविधाएं मिलेगी।मशीन खराब होने से मरीजों को जांच के लिए दूसरे केंद्रों पर जाना पड़ रहा है। इससे उनका समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं। अस्पताल में ही एक्सरे की सुविधा बहाल होने से मरीजों को राहत मिलेगी।अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में एक्सरे जैसी जरूरी जांच सुविधा लंबे समय तक बंद नहीं रहनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को मशीन की मरम्मत करवाकर सुविधा बहाल करनी चाहिए।अस्पताल में एक्सरे की सुविधा नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। जांच करवाने के लिए निजी लैब में जाना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन को जल्द मशीन ठीक करवाकर सुविधा बहाल करनी चाहिए।