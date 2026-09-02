Hamirpur (Himachal) News: तीन दर्जन रेहड़ी-फड़ी धारकों को सात दिन का अल्टीमेटम

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निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर रेहड़ियां जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। शहर के मुख्य बाजारों, चौराहों और गलियों में कई रेहड़ी-फड़ी धारक व्यवसाय कर रहे हैं। इनमें कुछ पंजीकृत वेंडर भी शामिल हैं, जिन्होंने लंबे समय से नगर परिषद की निर्धारित तहबाजारी जमा नहीं की है।बार-बार चेतावनी के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं होने पर नगर परिषद ने अब नोटिस जारी किए हैं। बाजार में बिना अनुमति और बिना तहबाजारी के रेहड़ियां लगाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भी रोष है।उनका कहना है कि कई स्थानों पर फुटपाथ और सड़क किनारे रेहड़ियां लगने से यातायात प्रभावित हो रहा है और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर परिषद से अवैध रूप से लगाई जा रही रेहड़ियों पर भी कार्रवाई की मांग की है।स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद पंजीकृत बकायेदारों पर तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन बिना पंजीकरण के लग रही रेहड़ियों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने सभी वेंडरों के लिए समान नियम लागू करने की मांग की है।कोट :बकाया राशि निर्धारित समय में जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।