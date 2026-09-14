Hamirpur (Himachal) News: अंडर-19 फुटबाल टीम के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:46 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:46 AM IST
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हमीरपुर। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर के खेल मैदान अणु में सोमवार को अंडर-19 छात्र वर्ग की जिला स्तरीय फुटबाल टीम के चयन के लिए ट्रायल हुए। इसमें जिलेभर के स्कूलों की पांच टीमों ने भाग लिया। खिलाड़ियों के पात्रता प्रपत्रों की जांच के बाद उन्हें ट्रायल में शामिल किया गया।
सहायक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने ट्रायल का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने और खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जलाड़ी के डीपीई प्रदीप कुमार ने ट्रायल प्रक्रिया पूरी करवाई।
ट्रायल में पांच टीमों से 18 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। चयनित खिलाड़ी 15 से 18 अक्तूबर तक चंबा में होने वाली प्रतियोगिता में हमीरपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछले वर्ष भी जिले की अंडर-19 फुटबाल टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल किया था।
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सहायक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शर्मा ने ट्रायल का शुभारंभ किया। उन्होंने खिलाड़ियों को नशे से दूर रहने और खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जलाड़ी के डीपीई प्रदीप कुमार ने ट्रायल प्रक्रिया पूरी करवाई।
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ट्रायल में पांच टीमों से 18 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। चयनित खिलाड़ी 15 से 18 अक्तूबर तक चंबा में होने वाली प्रतियोगिता में हमीरपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। पिछले वर्ष भी जिले की अंडर-19 फुटबाल टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चौथा स्थान हासिल किया था।
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