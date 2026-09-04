Hamirpur (Himachal) News: सरली-चमनेड़ सड़क पांच साल से बदहाल, गड्ढों में तब्दील हुआ संपर्क मार्ग

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छह गांवों के लोग मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सामान्य दिनों में भी सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल है, जबकि बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है।पानी जमा होने से गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी होती है। अंतिम संस्कार के दौरान मुक्तिधाम पहुंचने में लोगों को विशेष दिक्कत का सामना करना पड़ता है।सड़क के दोनों ओर पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे बारिश का पानी सड़क पर बहता है। वर्तमान में सड़क की टारिंग पूरी तरह उखड़ चुकी है और जगह-जगह बजरी बिखरी हुई है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सड़क का निरीक्षण करवाकर जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है।कोटपिछले कई वर्षों से सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। बरसात में पानी और गड्ढों के कारण यहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। विभाग को जल्द सड़क की मरम्मत करवानी चाहिए।मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए छह गांवों के लोग इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। खराब सड़क के कारण अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है।सड़क की टारिंग पूरी तरह उखड़ चुकी है और जगह-जगह बजरी पड़ी है। बारिश के समय गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है।सड़क की स्थिति की जानकारी ली जाएगी। मौके का निरीक्षण करवाकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।