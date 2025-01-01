Hamirpur (Himachal) News: भोरंज मिनी सचिवालय में सायर उत्सव की धूम

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कला एवं खेल मंच भोरंज के पदाधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत किया। एसडीएम शशिपाल शर्मा ने कहा कि मेले, उत्सव और त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान हैं। इनके आयोजन से आपसी भाईचारे के साथ प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।कार्यक्रम में मंडली और लोक कलाकार हेम राज की प्रस्तुतियों ने समा बांधा। कला एवं खेल मंच भोरंज के अध्यक्ष कुलदीप डोगरा ने कहा कि सायर हिमाचल की प्राचीन लोक परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है।इस अवसर पर अधिवक्ता दिनेश संधू, उपाध्यक्ष कैप्टन राकेश, कोषाध्यक्ष संदीप कतना, वीना देवी आदि मौजूद रहे। संवाद