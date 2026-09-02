फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Rain tears up the road; potholes form in various places, increasing the risk of accidents.

Hamirpur (Himachal) News: बारिश ने उधेड़ी सड़क, जगह-जगह बने गड्ढे, हादसों का बढ़ा खतरा

Wed, 02 Sep 2026 01:26 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Wed, 02 Sep 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Rain tears up the road; potholes form in various places, increasing the risk of accidents.
बस्सी से तताहर सड़क क निर्माणधीन पुल के पास वैकल्पिक सड़क हुई खस्ताहाल। स्रोत : जागरूक पाठक
जाहू (हमीरपुर)। दो उपमंडलों भोरंज और सरकाघाट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बस्सी से तताहर वाया चंदरूही भारी बारिश के कारण जगह-जगह उखड़कर गड्ढों में तबदील हो गई है।
विज्ञापन

वहीं, नगरोटा खड्ड बाजार, कक्कड़ और डली में निर्माणाधीन पुलों के पास बनी वैकल्पिक सड़कें भी खस्ताहाल होने से हादसों का खतरा बना हुआ है। मंगलवार को हुई बारिश के कारण गरसाहड़ से कक्कड़ निर्माणाधीन पुल तक बारिश का पानी सड़क पर ही बहता रहा।
विज्ञापन

नालियों की उचित व्यवस्था न होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इससे वैकल्पिक सड़क से मिट्टी बह जाने के कारण पत्थर बाहर निकल आए हैं, जिससे वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। खासकर दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

दोपहिया वाहन चालक चमल लाल, त्रिलोक चंद, रमेश चंद, पवन कुमार, किशोर चंद और पूर्व प्रधान कक्कड़ विनोद कुमार ने बताया कि इस स्थान पर दिनभर वाहनों को निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से सड़क पर बह रहे पानी की निकासी के लिए नाली का निर्माण करने और सड़क की खराब दशा को सुधारने की मांग की है।
कोट
बारिश से सड़क खराब हुई होगी। इसे जल्द ठीक किया जाएगा। निर्माणाधीन पुलों के पास बनी वैकल्पिक सड़कों की लगातार निगरानी की जा रही है। -जयपाल नायक, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग मंडल भोरंज

बस्सी से तताहर सड़क क निर्माणधीन पुल के पास वैकल्पिक सड़क हुई खस्ताहाल। स्रोत : जागरूक पाठक

बस्सी से तताहर सड़क क निर्माणधीन पुल के पास वैकल्पिक सड़क हुई खस्ताहाल। स्रोत : जागरूक पाठक

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें