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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Public amenities will transform the face of Baral-Loharda: Bittu

जनसुविधाओं से बदलेगी बारल-लोहारड़ा की तस्वीर : बिट्टू

Sun, 18 Oct 2026 01:18 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 18 Oct 2026 01:18 AM IST
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Public amenities will transform the face of Baral-Loharda: Bittu
बारल में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू के कार्यक्रम में उपस्थित लोग। स्रोत
हमीरपुर। जिला हमीरपुर के बाईपास से सटे बारल, लोहारड़ा और आसपास के क्षेत्रों में सीवरेज, पक्की सड़कें, नालियां और स्ट्रीट लाइटों सहित अन्य जनसुविधाओं के लिए बजट का प्रावधान करवाया जाएगा।
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क्षेत्र में फुटपाथ, हाईमास्ट लाइटें और रेन शेल्टर भी बनाए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने शुक्रवार देर शाम जनसमस्याएं सुनते हुए कही।
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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर नई सुविधाओं के लिए एस्टीमेट तैयार किए जाने हैं, वहां दो दिन के भीतर सर्वे पूरा किया जाए, ताकि एस्टीमेट जल्द तैयार कर बजट का प्रावधान करवाया जा सके।
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सुनील शर्मा बिट्टू ने बारल के कुछ परिवारों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए नई पाइपलाइन का एस्टीमेट तैयार करवाने के निर्देश भी दिए। इससे पहले पूर्व मनोनीत पार्षद निशांत शर्मा ने उनका स्वागत किया। संवाद
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