विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसमें विभिन्न विभागों की टीमों, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों और एनसीसी कैडेटों ने भाग लेकर बचाव एवं राहत कार्यों का अभ्यास किया। जिला स्तर पर डीडीएमए के माध्यम से गठित घटना प्रतिक्रिया तंत्र (इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम-आईआरएस) के तहत होमगार्ड्स, अग्निशमन विभाग, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड सहित अन्य विभागों की टीमें इस अभ्यास में शामिल हुईं।मॉक एक्सरसाइज के निर्धारित परिदृश्य के अनुसार बहुतकनीकी महाविद्यालय के एक भवन में फंसे लोगों को बाहर निकालने और अस्पताल पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बचाव दलों ने भवन के मलबे में फंसे 16 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर स्वास्थ्य विभाग की एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया।रेस्क्यू ऑपरेशन को सुनियोजित तरीके से संचालित करने के लिए महाविद्यालय के बास्केटबॉल ग्राउंड में स्टेजिंग एरिया बनाया गया था। एसडीएम संजीत सिंह की अध्यक्षता में चलाए गए इस अभियान का संचालन इसी स्टेजिंग एरिया से किया गया।बचाव कार्यों की अगुवाई कर रहे होमगार्ड्स के कमांडेंट एवं भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कमांडर विनय कुमार ने बताया कि इस बार मॉक एक्सरसाइज में आईआरएस के तहत सभी विभागों की टीमों के साथ नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों और एनसीसी कैडेटों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई।उन्होंने बताया कि जिले में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। किसी भी आपात परिस्थिति में विभिन्न विभागों की टीमों के साथ ये स्वयंसेवी और एनसीसी कैडेट भी बचाव एवं राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।